Я попросив Україну розслідувати звинувачення у втручанні в вибори 2016 року в США, - Джуліані. ВIДЕО

Адвокат президента Трампа каже, що він спілкувався з українським чиновником про можливу роль Джо Байдена в звільненні Генпрокурора, який вів розслідування щодо сина Байдена, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

Ведучий Куомо просив Джуліані прокоментувати історію зі скаргою співробітника американської розвідки до Комітету Конгресу США з питань нагляду, але Джуліані перейшов на іншу тему.

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"Я радий, що я тут сьогодні ввечері, тому що те, що ви сказали, є абсолютно помилковим", - сказав адвокат Трампа, потім швидко згадав 2016 рік і однозначно заявив, що Джо Байден "підкупив президента України, щоб звільнити прокурора, який розслідував справу щодо його сина".

Після кількахвилинної перепалки Куомо спитав Джуліані, чи просив той Україну провести розслідування відносно Джо Байдена.

"Ні, насправді я цього не робив. Я попросив Україну розслідувати звинувачення у втручанні українців у вибори 2016 року на користь Хілларі Клінтон", - сказав Джуліані.

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Куомо знову спитав: "Ви ніколи нічого не питали про Хантера Байдена? Ви ніколи нічого не просили щодо Джо Байдена у прокурора?".

"Єдине, що я попросив – це зрозуміти, як той, хто був призначений, закрив справу проти Antac", - відповів Джуліані.

"Отже, ви попросили Україну розглянути справу Джо Байдена", - зазначив Куомо.

"Звичайно, так", - сказав Джуліані.

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Нагадаємо, Хантер Байден - колишній член Ради директорів найбільшого приватного газовидобувача в Україні Burisma Holdings, кінцевим власником якого є колишній міністр в уряді Миколи Азарова Микола Злочевський. Він займався юридичними питаннями і підтримкою компанії міжнародними організаціями.

У 2014 році Генеральна прокуратура України висунула Злочевському підозру в незаконному збагаченні. Слідство вважало, що він незаконно надав Burisma Holdings право на користування нафтогазоносними надрами.

У грудні 2015 року генпрокурор Віктор Шокін передав справи Злочевського і Burisma в НАБУ та САП. Навесні 2016 року Шокін був звільнений з посади генпрокурора. У лютому 2018 року стало відомо, що САП закрила справу про видачу ліцензій фірмам Злочевського.

У березні 2019 року генеральний прокурор Юрій Луценко відновив розслідування щодо компанії Burisma, у якій раніше працював Хантер Байден. При цьому, за словами генерального прокурора України, Хантер не порушував жодних українських законів.