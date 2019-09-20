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20.09.19 14:41

Контракт з "Газпромом" на прямі поставки газу в Україну можливий лише на ринкових умовах, - Оржель. ВIДЕО

Контракт з російським "Газпромом" на прямі поставки газу в Україну можливий лише на ринкових умовах.

Про це заявив міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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"Російська сторона порушувала питання про пряме постачання, і ми дійшли згоди, що подальше обговорення цього питання в рамках консультацій має ґрунтуватися на ринкових умовах. Тобто, ціна має бути дійсно ринкова, виходячи з тих трендів, які є на європейському ринку, безпосередньо логічно пов'язана", - сказав він у ході пресконференції в Києві в п'ятницю, коментуючи підсумки тристоронніх переговорів, що відбулися днем ​​раніше в Брюсселі.

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