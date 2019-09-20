Поліція проситиме суд про двомісячний арешт Белька, який погрожував підірвати міст Метро в Києві, - Шевченко. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook написав директор департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко.

"Поліція Києва проситиме у суду запобіжного заходу у вигляді утримання підозрюваного під вартою строком на 2 місяці безальтернативно", - написав він.

Водночас Шевченко зазначив, що в результаті стрілянини підозрюваного Белька, який три роки з 2014 по 2017 прослужив в АТО снайпером у 8 полку спеціального призначення ССО, по двох поліцейських наглядових дронах з турецької гладкоствольної рушниці Hatsan Escort, один з безпілотників (вартість кілька десятків тисяч гривень) впав у Дніпро відразу після пострілу, що зафіксувала стаціонарна камера спостереження на виїзді з моста на лівому березі.

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"Як написав хтось із росіян у коментах під головною новиною "якщо в укропів в ССО начальник радіостанції радіоцентру польового вузла зв'язку під наркотою так стріляє, то уявляємо, що там за бійці служать"", - додав він.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 18 вересня невідомий заблокував рух на мосту Метро і погрожував підірвати його і державні установи.

Пізніше стало відомо, що це - уродженець Криму, ветеран Олексій Белько. Місяць тому він був звільнений із Сил спеціальних операцій.

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Через кілька годин зловмисник здався поліції.

Незабаром після цього начальник поліції Києва Андрій Крищенко заявив, що Бельке може загрожувати довічне позбавлення волі за звинувачення за статтею "тероризм".

У Міністерстві у справах ветеранів заявили, що не дозволять використовувати те, що трапилося, для очорнення бійців та ветеранів.

Наступного дня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що Белько перебував під дією наркотичних речовин і заявив про готовність взяти його на поруки. "Ми допоможемо йому пройти курс реабілітації від наркотиків і знайти себе заново", - пообіцяв він.

Прокуратура повідомила Бельку про підозру у вчиненні злочинів за ч. 2 ст. 259 (свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, підготовку вибуху, що спричинило тяжкі наслідки, санкція - від 4 до 8 років позбавлення волі) і ч. 4 ст. 296 (хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї, санкція - від 3 до 7 років позбавлення волі) КК України.