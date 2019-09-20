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20.09.19 16:47

У Києві відбувся міжнародний марш захисту клімату. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві відбувся міжнародний марш захисту клімату, приурочений до спеціального саміту ООН з питань клімату, який відбудеться 23 вересня в Нью-Йорку.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Учасники акції пройшли центром Києва: від Михайлівської площі до Європейської площі, по вулиці Грушевського, Садовій, Інститутській і завершили захід мітингом на Банковій. Учасники маршу озвучили шість головних вимог, які були передані владі як відкриті звернення:

  1. 100% чистої енергетики! Заявити про національний курс переходу на 100% відновлювані джерела енергії (ВДЕ) і поступово досягати його до 2050 року.
  2. Ні викопному паливу! Відмовитися від будівництва нових електростанцій на викопному паливі і визначити шлях до повної декарбонізації економіки України.
  3. Енергоефективність - пріоритет № 1! Повною мірою використовувати потенціал енергозбереження в усіх секторах.
  4. Ні дотаціям у тваринництво! Припинити дотувати з державного бюджету промислове тваринництво, яке є одним з головних джерел викидів парникових газів.
  5. Зеленому місту - зелений транспорт! Розвивати громадський електротранспорт і велоінфраструктуру в містах.
  6. Ні одноразовому пластику! Заборонити використання, імпорт і виробництво одноразового посуду, пакетів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Настав час покінчити із залежністю від викопних видів палива і перейти до екологічно чистих видів енергії, - Папа Римський

Учасники акції скандували гасла: "Працюй, кохай, клімат захищай", "Вугілля, нафта, газ - обійдемось без вас", "Бюджет-2020 без брудних дотацій", "Зеленому місту - зелений транспорт", "Ні одноразовому пластику" та інші .

Коли марш проходив під будівлею Кабміну, до мітингувальників вийшов міністр енергетики і довкілля Олексій Оржель.

У Києві відбувся міжнародний марш захисту клімату 01
У Києві відбувся міжнародний марш захисту клімату 02
У Києві відбувся міжнародний марш захисту клімату 03
У Києві відбувся міжнародний марш захисту клімату 04
У Києві відбувся міжнародний марш захисту клімату 05
У Києві відбувся міжнародний марш захисту клімату 06
У Києві відбувся міжнародний марш захисту клімату 07
У Києві відбувся міжнародний марш захисту клімату 08
У Києві відбувся міжнародний марш захисту клімату 09
У Києві відбувся міжнародний марш захисту клімату 10
У Києві відбувся міжнародний марш захисту клімату 11
У Києві відбувся міжнародний марш захисту клімату 12
У Києві відбувся міжнародний марш захисту клімату 13
У Києві відбувся міжнародний марш захисту клімату 14
У Києві відбувся міжнародний марш захисту клімату 15
У Києві відбувся міжнародний марш захисту клімату 16
У Києві відбувся міжнародний марш захисту клімату 17
У Києві відбувся міжнародний марш захисту клімату 18
У Києві відбувся міжнародний марш захисту клімату 19
У Києві відбувся міжнародний марш захисту клімату 20
У Києві відбувся міжнародний марш захисту клімату 21
У Києві відбувся міжнародний марш захисту клімату 22
У Києві відбувся міжнародний марш захисту клімату 23
У Києві відбувся міжнародний марш захисту клімату 24
У Києві відбувся міжнародний марш захисту клімату 25
У Києві відбувся міжнародний марш захисту клімату 26
У Києві відбувся міжнародний марш захисту клімату 27
У Києві відбувся міжнародний марш захисту клімату 28
У Києві відбувся міжнародний марш захисту клімату 29
У Києві відбувся міжнародний марш захисту клімату 30
У Києві відбувся міжнародний марш захисту клімату 31
У Києві відбувся міжнародний марш захисту клімату 32
У Києві відбувся міжнародний марш захисту клімату 33
У Києві відбувся міжнародний марш захисту клімату 34
У Києві відбувся міжнародний марш захисту клімату 35
У Києві відбувся міжнародний марш захисту клімату 36
У Києві відбувся міжнародний марш захисту клімату 37
У Києві відбувся міжнародний марш захисту клімату 38
У Києві відбувся міжнародний марш захисту клімату 39
У Києві відбувся міжнародний марш захисту клімату 40
У Києві відбувся міжнародний марш захисту клімату 41
У Києві відбувся міжнародний марш захисту клімату 42
У Києві відбувся міжнародний марш захисту клімату 43
У Києві відбувся міжнародний марш захисту клімату 44
У Києві відбувся міжнародний марш захисту клімату 45

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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