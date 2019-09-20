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20.09.19 17:24

Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про внесення змін до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу". ВIДЕО

Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт 1227 "Про внесення змін до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо удосконалення деяких питань проходження громадянами військової служби".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосували 275 нардепів.

У пояснювальній записці до проєкту закону пропонується:

- визнати військовослужбовців, які самовільно залишили в/ч, дезертирували або добровільно здалися в полон, такими, що не входять до числа збройних сил;

- зберегти статус військовослужбовців за особами, які самовільно залишили в/ч, дезертирували або добровільно здалися в полон, на період кримінального провадження в органах досудового розслідування і судах;

- призупинити виплату таким особам грошового і видачу інших видів забезпечення, а також забезпечити нерозповсюдження на них соцгарантій для військовослужбовців;

- в разі винесення виправдувального вироку відновити їм всі види забезпечення і соцгарантії;

- застосувати заходи для збереження льотного складу авіації ЗСУ;

- усунути порушення та недоліки, виявлені Рахунковою палатою за результатами аудиту використання бюджетних коштів на підготовку кадрів для ЗСУ;

- здійснити перевірку на наявність відомостей про притягнення призовників до кримінальної відповідальності, забезпечити призовні комісії об'єктивними даними про призовників і зменшити випадки ухилення громадян від призову на строкову військову службу;

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