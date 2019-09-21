"Третя спроба прориву. Знову підтягуються тітушки": Семенченко про блокаду вагонів із російським вугіллям на Львівщині. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці повідомляє екскомбат добровольчого батальйону "Донбас" Семен Семенченко.

"Третя спроба прориву Блокади торгівлі російським вугіллям. Знову підтягуються тiтушки. Центр Львівської області)))", - написав Семенченко під відео.

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На початку вересня на залізничній станції в смт. Соснівка на Львівщині було виявлено 113 вагонів із російським маркуванням, завантажених вугіллям. Ці вагони розташовані в безпосередній близькості до вугільної збагачувальної фабрики "Червоноградська" і тепер блокуються місцевими активістами, щоб не допустити російське вугілля для подальшого збагачення і використання на території України. Кілька обласних рад Заходу України вже відреагували на цю ситуацію, прийнявши відповідні звернення до центральної влади.

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