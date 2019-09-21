Поліція розблокувала вагони з російським вугіллям на Львівщині, затримано 28 осіб, постраждали 8 поліцейських. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Обозреватель.

"Сьогодні близько 12:00 спецпризначенці, застосувавши силу, почали відтісняти учасників блокади в Соснівці Львівської області від місця блокування вагонів із російським вугіллям. Зрештою, поліція без попередження почала заарештовувати ветеранів АТО та місцевих шахтарів", - заявили у "Штабі блокади торгівлі з окупантами".

У Національній поліції повідомили, що під час заходів щодо розблокування руху поїздів на Львівщині постраждали 8 поліцейських.

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"На законні вимоги правоохоронців блокувальники не реагували. Поліція змушена була застосувати заходи поліцейського примусу, оскільки вони чинили фізичний спротив. Правоохоронці затримали 28 правопорушників. Їх доставлено у відділення поліції, встановлюються їхні особисті дані", - йдеться в повідомленні.

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У поліції зазначили, що учасники акції завдали тілесних ушкоджень 8 правоохоронцям. Одного з них, 38-річного старшого сержанта поліції, доставили в лікарню.