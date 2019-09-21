Від початку доби зафіксовано 7 обстрілів позицій ОС, у районі Водяного ворог застосував артилерійські системи калібру 122 мм, - пресцентр. ВIДЕО

Як уточнює Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив чотири обстріли. Зокрема, тричі - неподалік від Водяного (з артилерійських систем калібру 122 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї), а також неподалік від Лебединського (зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї).

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" вогонь по позиціях ОС ворог відкривав тричі: двічі - неподалік від Південного (з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї), а також поблизу Новозванівки (з ручного протитанкового гранатомета).

Нагадаємо, 20 вересня російсько-терористичні війська на Донбасі 19 разів порушили режим припинення вогню. Як наслідок, три військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил зазнали поранень різного ступеня тяжкості, один - бойової травми.