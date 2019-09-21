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21.09.19 21:32

Порошенко про обшуки і допити силовиків: ДБР йде шляхом Януковича, повертаючи політичні переслідування. ВIДЕО

Проведення необґрунтованих обшуків і допитів у рамках досудових кримінальних проваджень слідчими ДБР штовхають правоохоронну систему на хибний шлях, яким йшов режим Януковича, коли застосовував політичні переслідування щодо своїх опонентів.

Про це п'ятий президент України Петро Порошенко заявив в ефірі програми "Рандеву", передає Цензор.НЕТ.

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Він наголосив, що якщо слідчі виконують забаганки соратників президента-втікача, то це завдає удару по міжнародній репутації України і демократичних свободах громадян.

"Янукович йшов таким шляхом, яким зараз йде Державне бюро розслідувань. З благословення, я можу так передбачати, керівника Офісу президента пана Богдана, близького партнера пана Портнова, колишнього заступника адміністрації Януковича. Це удар по українській владі і по державі Україна щодо повернення політичних переслідувань. Якщо це буде їхній вибір, поборемося", - зазначив Петро Порошенко.

Лідер "Європейської солідарності" нагадав про свій багаторічний досвід перебування в опозиції, який дає розуміння, як протистояти тиску влади і захищати інтереси своїх виборців.

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"Я і моя політична сила не боїмося нікого, ми чесно дивимося людям в очі. Я багато років був в опозиції, і ці хлопчики - вони не перші, хто хотів запроторити Порошенка (за ґрати. - Ред). Ви дуже добре пам’ятаєте і 2003-й, і 2004 рік, і коли на канал були "наїзди", і в 2007-му, і в 2008-му, і в 2012-му, і в 2013 році. Нічого в них не вийде. У нас є достатньо механізмів захисту",  - підкреслив п'ятий президент Петро Порошенко.

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