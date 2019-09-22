У перспективі будемо фокусуватися на професійних військовослужбовцях, - Загороднюк про призов в армію. ВIДЕО

Про це повідомив в інтерв'ю Радіо Свобода міністр оборони України Андрій Загороднюк, передає Цензор.НЕТ.

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"Взагалі генеральна позиція Міноборони, ЗСУ – ми йдемо шляхом професіоналізації. Тобто наше завдання у перспективі – це все ж таки максимально фокусуватися на професійних військовослужбовцях, тих, які підписали контракт. Тому що зараз військова служба – це насамперед досвід та знання", – сказав Загороднюк.

Він додав, що "люди, які накопичують ті знання", мають залишатися.

"Тобто це вибудовування професійного підходу як до сержантів, солдатів, офіцерів і так далі. І це абсолютний пріоритет в нас", – заявив Загороднюк.

Нагадаємо, в 2013 році тодішній президент України Віктор Янукович скасував призов до Збройних сил України. У 2014 році заклик відновили після окупації Росією Криму та початку збройного конфлікту на Донбасі.

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