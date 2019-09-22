Від початку доби ворог 10 разів відкривав вогонь по позиціях ОС на Донбасі, боєць ЗСУ зазнав поранення, - пресцентр. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

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Уточнюється, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил неподалік від Миколаївки (зі стрілецької зброї) і Лебединського (з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї), один раз - біля Новогнатівки (з автоматичного гранатомета) та Водяного (з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї).

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстрілював позиції ОС біля Кримського (з гранатометів різних систем і стрілецької зброї) та в районі Залізного і Новгородського (з мінометів калібру 82 мм).

"Упродовж поточної доби один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав поранення середнього ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 20 вересня російсько-терористичні війська на Донбасі 19 разів порушили режим припинення вогню. Три військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил зазнали поранень різного ступеня тяжкості, один - бойової травми.

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