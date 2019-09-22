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22.09.19 23:59

Автоцистерни з пальним загорілися на території автостоянки в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У промзоні за Дарницькою ТЕЦ - на вулиці Віскозній - виникла пожежа, чути вибухи.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

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Як зазначає "Київ оперативний", рух транспорту біля місця події перекрили.

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Як пояснили у комунальній аварійно-рятувальній службі Києва, на території автостоянки відбулось загоряння автоцистерн із пальним.

"Наразі горять 9 автоцистерн із подальшим розливом пального на 500 квадратних метрах. Унаслідок сильної пожежі, можливе задимлення на території Деснянського та Дарницького районів", – йдеться у повідомленні на фейсбук-сторінці служби.

Як зазначається, до ліквідації пожежі залучено 75 людей особового складу та 15 одиниць техніки Київського управління ДСНС та відділення рятувальників КАРС "Київська служба порятунку". Ліквідація пожежі триває.

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Фото: facebook.com/KARS.Kyiv

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