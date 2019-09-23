"Бунт Зе-фракції": чому "Слуги народу" не підтримали закон Зеленського. ВIДЕО

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Нагадаємо, 19 вересня Верховна Рада не прийняла в цілому законопроєкт №1009 про внесення змін до законодавчих актів щодо вдосконалення окремих положень кримінального процесуального законодавства та направила його на повторне 2-ге читання.

Під час голосування за документ сталося непорозуміння. Голова парламенту Дмитро Разумков попросив зупинити голосування, однак система "Рада" не була зупинена оперативно, і на табло в сесійній залі висвітилися результати голосування, де законопроєкт підтримали 196 народних депутатів, для прийняття рішення необхідно не менше 226 голосів. Після словесних перепалок в сесійній залі спікер поставив на голосування пропозицію повернути проєкт закону в профільний комітет на доопрацювання, таке рішення підтримали 242 народні депутати.

Законопроєкт передбачає надання права НАБУ і ДБР повноваження знімати інформацію з транспортних телекомунікаційних мереж в межах негласних слідчих дій. Документ передбачає, що з санкції генерального прокурора, а не Верховної Ради, як це передбачено зараз, можливі будуть обшук або огляд особистих речей, транспорту, житла, службового приміщення народних депутатів, порушення таємниці їхнього листування, телефонних розмов, застосування до них негласних слідчих дій.

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Крім того, зміни, ініційовані президентом України Володимиром Зеленським, передбачають скасування так званої "правки Лозового", яка стосувалася строків проведення досудового розслідування, призначення і проведення експертизи.

Як повідомлялося, 3 вересня Верховна Рада 9-го скликання проголосувала за прийняття в цілому законопроєкту (№7203) про внесення змін до ст.80 Конституції України, яким передбачено скасування повної недоторканності народних депутатів з 2020 року. Президент України Володимир Зеленський підписав закон 11 вересня.

Законом буде виключено зі ст.80 Конституції положення про те, що народні депутати не можуть бути без згоди Верховної Ради притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані, а також що їм гарантується депутатська недоторканність. У цій статті залишиться лише одна норма - про те, що народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання в парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.