Фігурант справи про вбивство Гандзюк Рищук сьогодні вночі п'яний побив людину і погрожував вбити друга Каті, - Масі Найєм. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомив юрист Масі Найєм у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

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"Колишній депутат БПП, що зараз "Європейська Солідарність", той, на якого вказують як на замовника вбивства Катерини Гандзюк, сьогодні вночі п'яний побив людину і погрожував вбити друга Каті, який живе в Херсоні", - написав Найєм.

На сайті поліції Херсонської області повідомляється про бійку на святкуванні дня села пізно ввечері 22 вересня.

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"22 вересня близько 23:30 в "Єдиний центр 102" поліції Херсонщини зателефонував 37-річний житель м. Олешки. Він повідомив, що під час святкування Дня села Праві Саги в місцевому будинку культури його вдарив в обличчя 42-річний чоловік", - йдеться в повідомленні.

Прізвища в поліції не називають, але згідно з біографією Рищука, йому зараз 42 роки.

Депутат Дніпровської райради Херсона Олександр Власов повідомив у Facebook, що нібито Рищук побив депутата Олешківської райради Романа Чухалова.

"Північ. Дзвінок на телефон: "Сашо, в селі Праві Саги, на святі Дня села, Женя Рищук (депутат обласної ради від БПП, один із замовників вбивства Катерини Гандзюк) побив Романа Чухалова (депутат Олешківської райради). Терміново їдьте, тут п'яний натовп", - написав Власов.

Він додав, що за 20 хвилин був уже в селі.

"На столах порожні пляшки, стаканчики, музика і серед танцполу Рищук. На місці вже швидка, в якій Роман зі слідами побоїв. Зараз його забрали до приймального відділення. На місце приїхали радники Гусєва, на яких при мені накинулася юрба для провокації за наводкою Рищука. При цьому Рищука ніхто не опитав, і він продовжує гуляти на святі", - підсумував Власов.

"Рищук під стовпом стоїть. Покликав людину в червоній куртці, дав вказівку і той зібрав проти нас осіб 15. Усі бухі, кидали каміння по машині", - розповів Власов.

















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Про те, що нібито Рищук побив людину, повідомив і радник голови Херсонської ОДА Богдан Ковальов.

"Терміново виїхав в Олешківській район. Надійшов сигнал, що депутат обласної ради від партії БПП Євген Рищук побив депутата Олешківської районної ради Романа Чухалова. Є факт, працюю на місці, піднімаю всі служби, супроводжую постраждалого до лікарні", - написав він у Facebook.

Про те, що Рищук був на святкуванні, свідчить його пост у соцмережі.

"З днем ​​народження, Саги", - написав Рищук у Facebook і розмістив понад десять фото.

У поліції зазначили, що за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.125 Кримінального кодексу України "Умисне легке тілесне ушкодження". Встановлюються всі обставини події.