Дві БМД армії РФ розбилися через несправність парашутів на навчаннях в Оренбурзькій області. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Дві бойові машини десанту (БМД) армії РФ розбилися на навчаннях "Центр-2019" під час десантування з літаків Іл-76 через відмову парашутних систем.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, російське Міноборони заявило, що БМД десантувалися без екіпажу і постраждалих немає.
"20 вересня 2019 року під час масового десантування військової техніки ВДВ на майданчики приземлення в Оренбурзькій області не спрацювали парашутні системи у двох бойових машин. Унаслідок несправності парашутних систем під час зіткнення із землею обидві машини зазнали пошкоджень", - сказали в міністерстві.
У мережі опубліковано фрагмент відеозапису невдалого десантування однієї з розбитих БМД і фотографії з місця падіння.