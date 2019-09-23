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23.09.19 13:53

"Руки геть від спрощеної системи!" - активісти пікетують Офіс президента. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 23 серпня, під Офісом президента в центрі Києва відбувся мітинг із вимогою до Володимира Зеленського ветувати законопроєкти №1073 і №1053-1 (про детінізацію розрахунків у сфері торгівлі та послуг).

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Представники малого бізнесу, ФОПи, вийшли з пікетом під будівлю адміністрації. Вони вимагають від президента Зеленського ветувати прийняті Радою законопроєкти про детінізацію розрахунків у сфері торгівлі та послуг (№1073 і №1053-1). Активісти озвучили в мікрофон свої вимоги, а також передали їх в ОП.

Також вони тримали в руках транспаранти: "Великі штрафи породжують корупцію", "Руки геть від спрощеної системи!", "Не рубайте гілку, на якій сидите" тощо.

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"Завтра будемо жити в іншій країні: РРО кожному, стукацький кешбек, штрафи за непокору", - заявили організатори мітингу.

Руки геть від спрощеної системи! - активісти пікетують Офіс президента 01

Руки геть від спрощеної системи! - активісти пікетують Офіс президента 02
Руки геть від спрощеної системи! - активісти пікетують Офіс президента 03
Руки геть від спрощеної системи! - активісти пікетують Офіс президента 04
Руки геть від спрощеної системи! - активісти пікетують Офіс президента 05
Руки геть від спрощеної системи! - активісти пікетують Офіс президента 06
Руки геть від спрощеної системи! - активісти пікетують Офіс президента 07
Руки геть від спрощеної системи! - активісти пікетують Офіс президента 08
Руки геть від спрощеної системи! - активісти пікетують Офіс президента 09
Руки геть від спрощеної системи! - активісти пікетують Офіс президента 10
Руки геть від спрощеної системи! - активісти пікетують Офіс президента 11
Руки геть від спрощеної системи! - активісти пікетують Офіс президента 12
Руки геть від спрощеної системи! - активісти пікетують Офіс президента 13
Руки геть від спрощеної системи! - активісти пікетують Офіс президента 14
Руки геть від спрощеної системи! - активісти пікетують Офіс президента 15
Руки геть від спрощеної системи! - активісти пікетують Офіс президента 16
Руки геть від спрощеної системи! - активісти пікетують Офіс президента 17
Руки геть від спрощеної системи! - активісти пікетують Офіс президента 18
Руки геть від спрощеної системи! - активісти пікетують Офіс президента 19

Відео: Олег Богачук, Цензор,НЕТ

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