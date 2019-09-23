Порошенко відповів на ідеї нових міжнародних договорів команди Зеленського: "Такий уже є, договір НАТО, долучайтеся". ВIДЕО

Про це на конференції Київської територіальної організації партії заявив п'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Зараз говорять, що нам потрібна потужна всеохоплюча безпекова угода, яка б надійно захищала інтереси України. Було дві надійні безпекові угоди: Вашингтонський договір і Варшавський договір. Вашингтонський договір - діючий потужний безпековий договір, який був підписаний у 1949 році країнами-членами НАТО. Підпишіть, приєднайтеся – і не потрібно винаходити велосипед. Його не існує. Для цього треба у грудні поїхати на саміт, включити у порядок денний питання щодо Плану дій щодо членства України в НАТО. Якщо влада відмовляється це робити – значить, є інші мотиви. Завдання "Європейської Солідарності" - захищати рух України до НАТО не лише балаканиною, а конкретними справами. Не пропозиціями вислати інструкторів НАТО з країни, щоб не дратувати Путіна. А позицією поступового руху вперед", - заявив Порошенко.