Гончарук запустив щотижневий відеоблог "Чашка прем'єра". ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.

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"Щонеділі я записуватиму невелике відео, де розповідатиму про все, що сталося за тиждень. І бонус - відповідатиму на ваші коментарі у мене на сторінках", - йдеться в повідомленні.

За словами Гончарука, основна мета цього блогу - давати оперативну відповідь на всі незрозумілі і складні запитання.

"Відкритість влади - те, чого завжди не вистачало в Україні. Це не означає, що Чашка Прем'єра буде замінювати спілкування з журналістами. В моєму графіку є також час і для медіа. Тим більше, що брифінги після засідань Уряду для ЗМІ по середах вже стають нашою доброю новою традицією!" - заявив прем'єр.