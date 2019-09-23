Не вірю, що Мінські угоди означають здачу територій або чимось загрожують Україні, - Волкер. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Новости Донбасса.

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"Мінські угоди, передовсім, визначають, що Україна відновить контроль над визнаним світом кордоном із Росією і що територія буде повернена під її суверенітет. Це критично важливо: коли Мінські угоди будуть реалізовані, територія буде повернута Україні", - сказав він в інтерв'ю Дмитру Гордону.

За словами Волкера, для цього необхідне гарантування безпеки, виведення важкого озброєння, припинення вогню, розформування незаконних збройних формувань, виведення російських збройних сил. Він зазначив, що якщо Росія погодиться на вищезазначене, створить умови в сфері безпеки, то і в України з'являються деякі зобов'язання: місцеві вибори, особливий статус для території, амністія.

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"Все це може бути досягнуто без будь-якої політичної шкоди для України, у вигляді тимчасового особливого статусу. Я не вірю, що Мінські угоди означають здачу територій або чимось загрожують Україні. Насправді це єдине з наявних рішень, коли Росія визнаватиме, що йдеться про територію України. За допомогою цих угод ми зможемо почати на ній відновлення суверенітету України", - підкреслив американський дипломат.

Волкер вважає, що проблема не в угодах, а в "прийнятті Росією відповідальності за їхнє виконання".

"Росія підписала Мінські угоди, в результаті чого у неї є зобов'язання. Але вона не виконує їх. Якби було інакше, якби у неї було бажання їх виконувати, ми б побачили досить швидкий прогрес у цьому напрямку", - резюмував спецпредставник США.