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24.09.19 15:24

Овсієнка обрано новим главою Вищої ради правосуддя. ВIДЕО

Глава Вищої ради правосуддя (ВРП) Володимир Говоруха сьогодні, 24 вересня, написав заяву про дострокове припинення своїх повноважень на посаді голови ВРП.

Про це повідомляє пресслужба ВРП, передає Цензор.НЕТ.

Під час засідання ВРП Говоруха пояснив, що звільнився з посади голови ВРП за станом свого здоров'я. Члени ВРП підтримали його рішення і почали процедуру виборів нового глави ВРП терміном на два роки.

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За результатами голосування новим головою Вищої ради правосуддя обрано Андрія Овсієнка. За його кандидатуру проголосували 12 членів ВРП.

Овсієнка обрано новим главою Вищої ради правосуддя 01

Овсієнка обрано членом Вищої ради правосуддя з'їздом суддів у березні 2017 року. З травня він був секретарем Третьої дисциплінарної палати ВРП.

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