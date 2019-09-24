Один боєць загинув, один - зазнав поранень, від початку доби - дев'ять ворожих обстрілів на Донбасі, - пресцентр ОС. ВIДЕО

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил (ОС).

Уточнюється, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник відкривав вогонь по позиціях ОС неподалік від Красногорівки (з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї), двічі - поблизу Мар'їнки (з автоматичного гранатомета, снайперської і стрілецької зброї), а також біля Павлополя (зі стрілецької зброї).

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог застосовував автоматичний гранатомет і стрілецьку зброю поблизу Травневого, гранатомети різних систем і стрілецьку зброю неподалік від Кримського, гранатомети різних систем поблизу Новолуганського, стрілецьку зброю неподалік від Троїцького.

"Упродовж цієї доби в результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув, ще один військовослужбовець зазнав поранень", - уточнюється в повідомленні.

Нагадаємо, 23 вересня збройні формування Російської Федерації і її найманці 24 рази порушили режим припинення вогню. За добу двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил зазнали поранень.