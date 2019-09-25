ОБСЄ має зайнятися деокупацією Криму, - Чубаров. ВIДЕО

Про це під час наради ОБСЄ 24 вересня у Варшаві заявив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на UATV.

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"Основним завданням ОБСЄ, як я заявив, є деокупація Криму, оскільки незаконна анексія українського півострова - це головний чинник порушень і колективних прав кримськотатарського народу, і загалом прав людини в тимчасово окупованому Криму", - сказав Чубаров.

Голова Меджлісу також наголосив: Росія докладає колосальних зусиль, аби переконати світ, що у Криму ідеальна ситуація з правами людини і особливо з правами кримськотатарського народу.

Нарада у Варшаві стартувала 16 вересня і триватиме два тижні.

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