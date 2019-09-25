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25.09.19 12:33

"Не дамо новеньким розвалити МОЗ", - активісти протестують під МОЗ проти кадрових рішень нового керівництва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Активісти пікетували будівлю Міністерства охорони здоров'я з вимогою продовжувати медичну реформу, а також припинити тиск нового керівництва на держслужбовців міністерства.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Під будівлею МОЗ відбувається акція "Не дамо новеньким розвалити МОЗ".

"Трансформація системи охорони здоров'я в Україні - це не політичне, а технократичне питання! Здоров'ям українців мають опікуватися професіонали, які довели свою чесність і неупередженість. Однак на сьогодні склалася ситуація, коли найкращих керівників намагаються прямим текстом вижити з МОЗ. Доказом того є оприлюднений аудіозапис наради, де новий заступник Міністра охорони здоров'я Михайло Загрійчук запропонував написати заяву на звільнення гендиректору Директорату медичних послуг Оксані Сухоруковій за "розбіжність у поглядах"", - заявили організатори мітингу.

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"Нас, звичайних громадян, які вже побачили перші позитивні результати медреформи, не влаштовує такий стан справ. Ми бачимо в таких кадрових рішеннях загрозу не тільки реформі, але й усьому стану системи охорони здоров'я в Україні", - додали організатори акції.

Учора держслужбовці МОЗ звернулися з відкритим листом до Гончарука: "Нам прямо говорять, що тепер треба працювати "по понятіям". У відповідь Гончарук заявив: "Упевнений, що Скалецька знайде шляхи вирішення проблеми".

Не дамо новеньким розвалити МОЗ, - активісти протестують під МОЗ проти кадрових рішень нового керівництва 01
Не дамо новеньким розвалити МОЗ, - активісти протестують під МОЗ проти кадрових рішень нового керівництва 02
Не дамо новеньким розвалити МОЗ, - активісти протестують під МОЗ проти кадрових рішень нового керівництва 03
Не дамо новеньким розвалити МОЗ, - активісти протестують під МОЗ проти кадрових рішень нового керівництва 04
Не дамо новеньким розвалити МОЗ, - активісти протестують під МОЗ проти кадрових рішень нового керівництва 05
Не дамо новеньким розвалити МОЗ, - активісти протестують під МОЗ проти кадрових рішень нового керівництва 06
Не дамо новеньким розвалити МОЗ, - активісти протестують під МОЗ проти кадрових рішень нового керівництва 07
Не дамо новеньким розвалити МОЗ, - активісти протестують під МОЗ проти кадрових рішень нового керівництва 08
Не дамо новеньким розвалити МОЗ, - активісти протестують під МОЗ проти кадрових рішень нового керівництва 09
Не дамо новеньким розвалити МОЗ, - активісти протестують під МОЗ проти кадрових рішень нового керівництва 10
Не дамо новеньким розвалити МОЗ, - активісти протестують під МОЗ проти кадрових рішень нового керівництва 11
Не дамо новеньким розвалити МОЗ, - активісти протестують під МОЗ проти кадрових рішень нового керівництва 12
Не дамо новеньким розвалити МОЗ, - активісти протестують під МОЗ проти кадрових рішень нового керівництва 13

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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