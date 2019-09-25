"Замовне вбивство, використовувалися підставні автомобілі, рідкісна зброя "Браунінг", - поліція про вбивства топменеджера "Капарол" і начальника відділу реклами метро Києва. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в новому сюжеті проєкту "Поліцейське розслідування" на телеканалі "Еспресо".

За даними поліції, до вбивств причетні сім осіб, але Києво-Святошинський суд Київської області відпустив з-під варти двох підозрюваних (серед них можливого організатора) у справі про вбивство директора компанії "Caparol Україна" Павла Зможного, а також заарештував 1 підозрюваного і ще 4 відправив під домашній арешт.

"Це сплановане замовне вбивство: використовувалися підставні автомобілі, рідкісна зброя "Браунінг". Перші дослідження показали, що це вбивство пов'язане з професійною діяльністю", - говорить глава МВС Арсен Аваков.

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