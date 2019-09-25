Програма діяльності уряду готова і буде внесена в Раду відповідно до закону, - Гончарук. ВIДЕО

Про це заявив глава Уряду Олексій Гончарук під час брифінгу після засідання, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.TV.

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"Попередній драфт програми діяльності уряду готовий, допрацьовуємо. Як того вимагає закон, ми подамо програму діяльності до Верховної Ради", - пояснив міністр.

За словами Гончарука, презентацію цієї програми для суспільства проведуть наступного тижня.

"Це питання днів, це не критично", - додав він.

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Програма діяльності Кабінету Міністрів України подається до Верховної Ради України Прем'єр-міністром України в термін до одного місяця з дня формування Кабінету Міністрів України (з 29 серпня).