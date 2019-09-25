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25.09.19 16:43

"12,7 міліметра зупинили його життя": Зеленський на Генасамблеї ООН розповів про загиблого на Донбасі Героя України Василя Сліпака. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський на Генеральній асамблеї ООН розповів про загиблого на Донбасі соліста Паризької національної опери Василя Сліпака для ілюстрації того, що в 21-му столітті замість того, щоб бути почутим, можна бути убитим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я розповім вам одну історію. Історію людини, для якої бути почутим стало сенсом життя. Адже ця людина мала божественний голос. Його називали одним із найкращих баритонів і контратенорів світу. Його голос звучав у Карнегі-холі в Нью-Йорку, соборі Нотр дам, лондонському Ковент-Гардені і Гранд-Опера в Парижі. Кожен з вас міг би особисто почути його неймовірний спів. Але є річ, яка не дозволить вам цього зробити. (...) Вона має ось такий вигляд", - сказав глава Української держави, виступаючи з трибуни Генасамблеї ООН в Нью-Йорку в середу, і продемонстрував присутнім кулю.

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"12,7 міліметра не просто зупинили його кар'єру. Вони зупинили його життя. Ось це коштує 10 доларів. І, на жаль, сьогодні на нашій планеті це - вартість людського життя", - заявив Зеленський.

Президент пояснив, що людина, про яку він розповів, - соліст Паризької національної опери українець Василь Сліпак, який загинув на Донбасі, захищаючи Україну від російської агресії.

"Таких історій - тисячі. Таких куль - мільйони. Ласкаво просимо в 21-ше століття. Століття можливостей, де замість бути почутим у вас є можливість бути вбитим", - сказав глава держави.

Нагадаємо, Василь Сліпак загинув у Донецькій області 29 червня 2016 роки від кулі снайпера. Львів'янин, випускник місцевої консерваторії, він майже 20 років жив і працював у Франції. В останні роки був артистом Паризької опери. Учасник паризького Євромайдану. З початком агресії Росії проти України повернувся на батьківщину і пішов добровольцем в ДУК "Правий сектор".

У квітні 2017 року Сліпаку посмертно було присвоєно звання Героя України.

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