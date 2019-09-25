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25.09.19 23:43

Випробування мобільних мінометів БАРС-8ММК пройшли в одній з військових частин. ВIДЕО

В рамках державного оборонного замовлення в одній з військових частин відбулися приймально-здавальні випробування мобільних мінометів БАРС-8ММК 4909 120 А. Зокрема перевірили їхні основні тактико-технічні характеристики, а також провели стрільби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Inform.

БАРС-8ММК - це система, яка дозволяє вражати різні за характером і типом цілі без безпосереднього контакту з противником, швидко і з високою точністю.

Основна складова ММК - автоматизована мінометна система калібру 120-мм. У неї входять система автоматичного розгортання-згортання і автоматизована система наведення й управління вогнем міномета. Це забезпечує відображення інформації на електронній карті, підготовку обчислених в автоматичному режимі установок для стрільби, ураження цілей і коригування вогню і контроль ефективності стрільби.

Випробування мобільних мінометів БАРС-8ММК пройшли в одній з військових частин 01

За рахунок автоматизації та інтуїтивності системи управління вогнем БАРС-8ММК обслуговує менший екіпаж порівняно зі звичайними мінометними системами.

До складу мінометної батареї на базі комплексу UKR-MMС входять: командування; взвод управління і розвідки; відділення розвідки з БПАК і засобами передового виявлення; відділення розвідки і коригування вогню; два мінометні взводи; три комплекси UKR-MMС; відділення підвезення боєприпасів.

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