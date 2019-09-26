Богдан у розпал Майдану отримав почесну грамоту від Азарова, - "Схеми". ВIДЕО

Про це йдеться у розслідуванні журналістів програми "Схеми: корупція в деталях", інформує Цензор.НЕТ.

Про те, що Богдан у складі урядової делегації літав на переговори в Москву напередодні відмови Януковича підписувати Угоду про Асоціацію, свідчать дані про перетин ним російського кордону. Журналісти змогли отримати із внутрішньої системи прикордонників Росії.

Крім того, прізвище Богдана вказано в складі делегації - в робочому документі, який журналісти отримали у відповідь на запит до Кабінету міністрів.

"Повернувшись до Києва, уряд Азарова зупинив асоціацію з Європейським союзом - саме наступного дня, 21 листопада 2013 року", - сказано в розслідуванні.

Це рішення викликало масові протести, які переросли в Революцію Гідності. А через місяць у Кабміні Азарова клопотали про нагородження Андрія Богдана, - повідомляють "Схеми".

"За проведення превентивних антикорупційних заходів, створення умов нетерпимості та формування негативного ставлення до корупції", і зокрема, за "підготовку довідкових матеріалів для прем'єр-міністра України", - йдеться в клопотанні про нагородження.

Почесну грамоту - найвищу нагороду Кабінету міністрів - Богдан прийняв вже після побиття "Беркутом" студентів на Майдані. Він продовжував роботу в уряді впродовж усієї революції і пішов з уряду тільки 5 березня 2014 вже за нового прем'єр-міністра Арсенія Яценюка.

В офіційній біографії Богдана, опублікованій на сайті президента України, прямо не згадується про його роботу радником Азарова. Зате там вказано, що він має звання заслуженого юриста України, повідомляють "Схеми". Це звання було присвоєно Богдану указом третього президента України - Віктора Ющенка.

У клопотанні про присвоєння звання почесного юриста вказані його заслуги в справі повернення державі Нікопольського феросплавного заводу.

"Завдяки захисту групою адвокатів під керівництвом, зокрема, Андрія Богдана інтересів держави в особі Кабінету Міністрів у судових установах, незаконно приватизоване ВАТ "Нікопольський завод феросплавів" було повернуто державі", - йдеться в документі.

Але насправді завод так ніколи і не повернувся в державну власність, підкреслюють "Схеми". Спроби групи адвокатів під керівництвом Богдана повернути його державі після Помаранчевої революції закінчилися тим, що контрольний пакет акцій заводу отримав бізнесмен Ігор Коломойський. А Віктор Пінчук, який раніше був власником більшості акцій, став міноритарним акціонером.

"Примітно, що коли трудовий колектив юридичної компанії, де працював тоді Андрій Богдан, просив про його нагородження в травні 2007-го - вже майже два місяці було відомо, що завод не повернувся у власність держави", - підкреслюють "Схеми".

Завдяки званню почесного юриста Андрій Богдан отримував доплати під час роботи на державних посадах за президентства спочатку Ющенка, а потім Януковича.

Всього він отримав таким чином не менше 25 000 гривень, стверджують "Схеми".

Позбавити Богдана звання почесного юриста практично неможливо - не прописана процедура. Він може тільки відмовитися від нього добровільно.

"Сьогодні Андрій Богдан сам очолює комісію державних нагород та геральдики. Тепер вже він буде рекомендувати президенту, кого нагороджувати", - підсумували автори розслідування.

Коментувати обставини роботи в уряді Азарова та отримання звання заслуженого юриста України журналістам "Схем" Андрій Богдан відмовився.