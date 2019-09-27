Українські десантники беруть участь у навчаннях у Німеччині. ВIДЕО

Усі події на навчаннях максимально наближені до реальних, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

За легендою навчань, під час активної фази українці мали утримувати одну з позицій. Противник двічі протягом дня намагався прорвати її, зокрема й з використанням бронемашин, але не мав успіху. При цьому противник втратив близько 2 десятків військовослужбовців, а українські десантники вистояли без втрат.

"Для противника було дуже незвичним наше ведення бою. Ми прораховували його кроки. Кожен десантник завжди може бути розвідником. Ми розвідували самі для себе розвіддані. Ми не допустили прориву противника на всіх напрямках", - розповів командир десантно-штурмової роти лейтенант Дмитро Капітула.

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"Ми отримуємо досвід співпраці з підрозділами НАТО. Хоч і є мовний бар'єр, але ми все ж змогли успішно виконати поставлене завдання", - додав він.

А командир 173-ї повітряно-десантної бригади армії США зазначив: його підлеглим є чому повчитися в українських десантників, адже вони вчергове довели, що мають надзвичайно серйозну підготовку, повідомили в Міноборони.

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