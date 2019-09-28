Міжнародні військові навчання Rapid Trident-2019 завершилися на Львівщині. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
"Основною метою навчань, які відбувалися в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, було вивчення підрозділами досвіду ведення бойових дій за стандартами НАТО.
У навчаннях взяли участь понад 3600 військовослужбовців із 14 країн світу та 600 одиниць військової техніки. У рамках навчань використовувалась система імітаційного моделювання, яка дозволяла моделювати дії підрозділів і дії противника у віртуальному просторі в режимі реального часу", - йдеться в коментарі до відео.