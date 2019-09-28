Від початку доби ворог 17 разів порушив режим припинення вогню, застосовуючи міномети калібру 120 мм і 82 мм, втрат немає, - пресцентр ОС. ВIДЕО

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил (ОС).

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник двічі обстрілював позиції ОС неподалік від Мар'їнки (з гранатометів різних систем і стрілецької зброї), двічі - поблизу Лебединського (з станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї), двічі - поблизу Павлополя (з станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї), двічі - неподалік від Водяного (з гранатометів різних систем).

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив чотири обстріли позицій ОС поблизу Новолуганського (з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї), двічі - неподалік від Новгородського (з міномета 120 мм, а також з гранатометів різних систем і стрілецької зброї). Також вівся вогонь неподалік від Новотошківського (з мінометів калібру 82 мм і стрілецької зброї), станції Кондрашевської (з міномета калібру 82 мм) і Троїцького (з мінометів калібру 120 мм і 82 мм).

Протягом поточної доби втрат внаслідок обстрілів з нашого боку не було, уточнюється в повідомленні.

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Нагадаємо, 27 вересня збройні формування Російської Федерації і її найманці 24 рази порушили режим припинення вогню. В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав поранень, несумісних із життям.