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28.09.19 22:48

На адмінмежі з окупованим Кримом будуть обладнані станції та організовані офіційні перевезення, - Криклій. ВIДЕО

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій повідомив, що від КПВВ на адміністративному кордоні з окупованим Кримом будуть організовані пасажирські перевезення.

За його словами, цим займеться влада Херсонщини після облаштування пропускних пунктів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"КВПП, звичайно, ми будуємо. Зараз через певні проблеми нам передали це будівництво і замовником стала "Укрзалізниця". Вони зараз займаються цим проєктом. Я думаю, що вчасно, як було поставлене ​​президентом завдання, це все побудується - КПВВ "Чонгар" і "Каланчак". Сервісна частина там також буде побудована, і будуть відповідні станції. Ну, а конкурси на перевізників буде проводити місцева влада з нашою участю", - сказав Криклій.

Нагадаємо, Зеленський доручив новому голові Херсонської ОДА Гусєву до 20 грудня закінчити обладнання пунктів пропуску на адмінежі з Кримом.

Пізніше в пресслужбі Херсонської ОДА повідомили, що введення в експлуатацію контрольних пунктів в'їзду-виїзду "Каланчак" і "Чонгар" на адміністративному кордоні з тимчасово окупованої АР Крим заплановано 15 листопада.

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