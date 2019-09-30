Підліток випадково застрелив приятеля з рушниці на Одещині, - поліція. ВІДЕО+ФОТО

Про це повідомив Відділ комунікації поліції області, інформує Цензор.НЕТ.
"Хлопець вирішив похизуватися мисливською рушницею свого діда. Він взяв зброю у руки, яка раптово вистрілила. 15-річний хлопець зазнав поранення в область грудей. Від поранення дитина померла", - йдеться в повідомленні.
За цим фактом поліція порушила справу за статтею 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу.
Власника зброї і хлопця доставили до відділку, підлітка допитали в присутності батьків і психолога. З хлопцем продовжують працювати психологи.
"Зброю вилучено. Поліція клопоче про призначення судово-медичної та балістичної експертизи", - додали в поліції.