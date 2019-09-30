Треба боротися тепер із подвійною силою, - Бекіров про звільнення українських політв'язнів. ВIДЕО

Про це він сказав у відеозверненні до родичів кримських татар, яких утримує РФ, передає Цензор.НЕТ.

"Кримськотатарський народ воістину чистий, добродушний, миролюбний, без агресії, без терористичних ухилів, у чому нас хочуть звинуватити, наш народ. Ці хлопці донесли всьому світу, тепер всі знають, які вони порядні. ... Я перед усіма схиляю голову", - зазначив Бекіров.

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За його словами, "треба боротися тепер із подвійною силою, піднімати людей, щоб всі хлопці додому повернулися".

"Ось ці хлопці, які сидять, вони показали приклад нашим всім кримським татарам, нашому народові, що не треба боятися нічого, треба виходити на суди. ... Вони бояться нас, а не ми їх боїмося. Вони бояться цих хлопців, бо не зламали і не зможуть зламати ніколи", - заявив Бекіров.

Нагадаємо, житель селища Новоолексіївка Херсонської області Едем Бекіров був затриманий російськими окупантами на в'їзді в Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в окупованому Сімферополі. Підконтрольний Кремлю "Київський районний суд" Сімферополя заарештував Бекірова.

7 вересня 2019 року в рамках обміну утримуваними особами з РФ в Україну повернулися 24 українських військовополонених моряки і 11 політв'язнів. У тому числі і Едем Бекіров.