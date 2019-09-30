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30.09.19 10:26

Підписання нової програми співпраці з МВФ планується в грудні, - Гончарук. ВIДЕО

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що підписання нової програми співпраці України і Міжнародного валютного фонду очікується в грудні цього року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у новому випуску свого влогу "Чашка прем'єра".

"Колеги з авторитетної світової організації приїхали в Україну для того, щоб почати з нами переговори про нову програму на три роки. Це - початок переговорів, які триватимуть щонайменше ще кілька місяців, до того моменту як у грудні, як ми це плануємо, буде підписано нову програму", - заявив Гончарук.

Прем'єр зазначив, що до моменту підписання нової програми буде кілька етапів переговорів.

"Через кілька тижнів наші колеги, кілька міністрів ключових, поїдуть до США, в офіс МВФ для того, щоб продовжувати переговори. Там ми очікуємо, що буде досягнуто попередньої домовленості про склад і структуру нової програми", - сказав Гончарук.

Як повідомлялося, місія МВФ розпочала обговорення нової трирічної угоди про розширене фінансування (EFF) для України і за підсумками двотижневої роботи в Києві повідомила про плани продовжити дискусію в найближчі тижні.

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