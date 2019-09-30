Кабмін створив спеціальну комісію з розслідування низки смертельних ДТП, - Гончарук. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у новому випуску свого влогу "Чашка Прем'єра".
"У нас багато експертів говорить про те, що війна відбувається насправді на дорогах. Тому що стільки людей, скільки гинуть там, не гинуть під час війни", - заявив прем'єр.
Гончарук зазначив, що уряд звільнив керівника Укртрансбезпеки.
"Тому що замість безпеки на дорогах ми отримали там корупцію. Я сподіваюся, що нова людина, яка очолить цей орган, швиденько наведе там лад", - підкреслив Гончарук.
Крім того, було створено комісію, яка має вивчити причини ДТП і зрозуміти, чому вони відбуваються. Висновки цієї комісії стануть підставою для подальших дій уряду.
Нагадаємо, 21 вересня на Одещині дев'ять людей загинули внаслідок зіткнення переповненої маршрутки з вантажівкою.
23 вересня загинули 9 осіб і травмувалися 11 унаслідок зіткнення автобуса і вантажівки на Житомирщині.
Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів України взяти на контроль розслідування аварій, а також зобов'язав уряд вжити необхідних заходів для недопущення повторення подібних випадків.