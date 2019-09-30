"Кожному депутату по касовому апарату", - активісти пікетують ОП з вимогою накласти вето на закони про детінізацію розрахунків. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

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Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Представники малого бізнесу, ФОПи, вийшли з пікетом під будівлю Офісу президента. Вони вимагають від Зеленського ветувати ухвалені Радою законопроєкти про детінізацію розрахунків у сфері торгівлі та послуг (№1073 і №1053-1). Активісти озвучили в мікрофон свої вимоги, а також передали своє звернення до Зеленського в ОП.

Також учасники мітингу тримають плакати зі своїми вимогами і закликами не ускладнювати роботу малого бізнесу. Деякі учасники мітингу принесли граблі, як символ того, що влада в ставленні до ФОПів вдається до тих самих методів і робить ті самі помилки, що і її попередники. Мітингувальники також встановили столик і очікують, що до них попити кави прийде особисто президент.

Мітингувальники також принесли символічну труну з написом "Малий бізнес", а також розбили молотком касовий апарат. Крім того, перед мітингувальниками виступив нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко. Водночас, його пропозиція особисто передати президенту звернення мітингувальників, а також аргументи щодо ситуації, що склалася, мали неоднозначний відгук серед активістів, і поліції довелося допомогти нардепу покинути територію мітингу.

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"Вимагаємо вето на каральні закони 1053-1 і 1073, що ведуть до знищення спрощеної системи оподаткування! Ми, підприємці, які є платниками податків. Ми є президентами у своїй країні. Ми маємо захистити саму Україну! Тому що країна, яку залишать підприємці, стане лише територією", - заявили організатори мітингу.



















































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ