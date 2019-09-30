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30.09.19 13:30

Стан залізниці критичний, зокрема, через тотальну корупцію. Ми вивчаємо якість роботи менеджменту "Укрзалізниці", - Гончарук. ВIДЕО

Залізниця в Україні перебуває в катастрофічному стані.

Про це сьогодні під час брифінгу повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ДС".

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"Є певні питання до інфраструктури. Що відбувається з дорогами, вам пояснювати не треба - ви щодня ними їздите. Залізниця зараз вкрай у поганому стані. Вона дуже зношена. Майже щодня горить якийсь локомотив. Я не буду зараз описувати масштаби трагедії, але стан її критичний, дуже поганий", - заявив прем'єр-міністр.

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"Ми розбираємося детально, що там відбувається, але стан її (залізниці. - Ред.) критичний. Це, зокрема, через тотальну корупцію, тому що окремі групи впливу заробляють на тендерах, відправляють у ручному режимі локомотиви у своїх інтересах ... Ми зараз уважно вивчаємо питання якості роботи цього менеджменту. Найближчим часом дамо цьому відповідну оцінку", - цитує Гончарука Інтерфакс-Україна.

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