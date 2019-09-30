"Free Volodymyr Dudka", - на Майдані Незалежності в Києві відбулася акція на підтримку політв'язня, "українського диверсанта", Дудки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Активісти сьогодні в центрі Києва вийшли на акцію на підтримку незаконно засудженого російськими окупантами українського політв'язня Володимира Дудки.
Активісти тримали плакати з фотографією Дудки і написами "Free Volodymyr Dudka". Також учасники акції розгорнули прапор військово-морських сил України і тримали в руках паперові кораблики.
"Сьогодні ми зібралися на Майдані щоб символічно відзначити ювілей, 55 років, політв'язню Володимиру Дудці, який був капітаном корабля. Свій день народження Володимир Дудка зустрічає на етапі, саме в цей час його етапують до Москви, де буде розглядатися апеляція на вирок, винесений йому і Олексію Бессарабову - це 14 років позбавлення волі за сфабрикованою кримінальною справою", - заявила голова правління Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук.
На акції виступила російська журналістка Вікторія Івлєва, яка висловила надію, що Володимира Дудку, як і інші політв'язні, буде звільнено під час наступного етапу звільнення заручників. Також на акції виступив і звільнений український політв'язень Євген Панов.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Нагадаємо, жителі Севастополя Володимир Дудка та Олексій Бессарабов були затримані ФСБ в окупованому Криму в листопаді 2016 року. 4 квітня 2019 року підконтрольний Росії "Севастопольський міський суд" засудив їх до 14 років ув'язнення кожного.
За версією слідства, Дудка і Бессарабов були учасниками диверсійно-терористичної групи головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Українська сторона заперечує приналежність засуджених до силових структур країни. Самі обвинувачені свою вину не визнають і вважають кримінальну справу сфабрикованою. Зокрема, захист так званих "диверсантів" стверджує, що сім-картки, які вилучили у них під час обшуку, виходячи з білінгу, раніше використовувалися біля будівель, що належать ФСБ Росії.