Макрон зустрівся з українським режисером Сенцовим у Страсбурзі. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "UA: Перший", зустріч відбулася в кулуарах осінньої сесії ПАРЄ.

Макрон і Сенцов спілкувалися близько півгодини, частина зустрічі була в присутності журналістів. На оприлюдненому відео, президент Франції запитав у режисера, чи продовжує той писати. Сенцов відповів ствердно.

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Читайте на "Цензор.НЕТ": Я б хотів, щоб Путін відповів перед судом у Гаазі, - Сенцов

Нагадаємо, раніше брюссельський кореспондент Радіо "Свобода" Рікард Йозвяк повідомив, що український режисер Олег Сенцов у жовтні особисто отримає премію "За свободу думки" імені Сахарова.

12 грудня 2018 року Олег Сенцов, на той момент незаконно утримуваний у Росії політв'язень, був нагороджений премією "За свободу думки" імені Сахарова". На церемонії нагородження замість нього виступила сестра Сенцова Наталія Каплан.

7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.