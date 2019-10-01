Прокурора Харківської області Фільчакова призначили, хоча його декларація менша за реальні доходи. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на PROSUD.

Зазначимо, що указами від 30 вересня глава ГПУ Руслан Рябошапка призначив нових головних прокурорів у двох областях України. Прокуратуру Одеської області очолив Максим Вихор, а Харківської - Олександр Фільчаков.

Активісти проаналізували декларації Фільчакова за 2010, 2014, 2015 і 2016 роки. За цей час він заробив 546 тис. грн, а його дружина - Юлія Фільчакова - 124 тис. грн.

Найціннішим задекларованим майном прокурора володіють його батьки: мати - будинком у Харкові (211 м²) і землею під ним. Отримано майно на підставі договору дарування в 2013 році.

У 2011 році Юлія Фільчакова придбала за 490 тис. грн (61 тис. дол) квартиру в Харкові площею 144 м².

У власності самого Олександра Фільчакова є тільки земельна ділянка в смт. Солоницівка (Дергачівський район). Також із 2009 року він отримав право користування кімнатою в Малій Данилівці (Дергачівський район). Власником кімнати є Харківська державна зооветеринарна академія. У самих Дергачах ще 10 соток землі має і батько прокурора - Василь Фільчаков.

Немає у прокурора власного авто - користується батьківським BMW X5 2010 року випуску. У батька прокурора також є Skoda Octavia A5 2008 року випуску.

"Цікаво, що в момент зйомок прокурорського будинку у дворі була не одна BMW X5, а й іще одне авто цієї ж марки і з майже ідентичними номерами. Однак підтвердити або спростувати інформацію про наявність ще одного автомобіля у власності прокурора ми, на жаль, не змогли", - наголошується в матеріалі.

Зазначається, що 9 вересня 2010 року Олександра Фільчакова наказом генерального прокурора Олександра Медведька призначено прокурором Дергачівського району Харківської області. Саме на цій посаді він став фігурантом відразу декількох журналістських розслідувань.

Так, у 2011 році журналісти програми "Гроші" поспілкувалися з підприємцем Юрієм Скрипкою, який стверджував, що прокуратура обклала всіх місцевих комерсантів "даниною". У розслідуванні йдеться, що прокурор Фільчаков вимагав із підприємців гроші - по 150 тисяч гривень для прокурорського фонду "Правопорядок".

Ще раз героєм програми "Гроші" Фільчаков став у 2013 році. Йшлося про корупційну угоду з грошима, призначеними на ремонт шкіл у Дергачівському районі. У силовиків були дані про злочин, однак, за даними ЗМІ, районний прокурор не дав ходу розслідуванню.

20 листопада 2014 року Фільчакова призначили на нову посаду - прокурора Київського району Харкова, а 30 січня 2017 року - на посаду керівника Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області.

При цьому пресслужба прокуратури Харківської області розповсюдила заяву, що інформація в сюжеті 2011 року не відповідає дійсності

"За представленою в сюжеті інформацією було проведено службове розслідування за розпорядженням прокурора області під номером 363 від 31 серпня 2011 року та відповідно до її висновків від 14 вересня 2011 року, затвердженими прокурором Харківської області, фактів протиправної поведінки керівником прокуратури Дергачівського району області не виявлено" , - йдеться в повідомленні.

Перевірка також взяла до уваги матеріали постанови про відмову в порушенні кримінальної справи за наведеною в сюжеті інформацією слідчого щодо корупційних діянь прокуратури Харківської області від 10 вересня 2011 року.

Також, згідно з висновком "Про обґрунтованість ухваленого рішення про відмову в порушенні кримінальної справи" від 12 вересня 2011 року, затвердженим заступником прокурора Харківської області, рішення про відмову в порушенні кримінальної справи прийнято обґрунтовано і підстави для його перегляду відсутні.

"Недостовірність інформації з сюжету була також підтверджена висновком управління внутрішньої безпеки Генеральної прокуратури України в 2011 році.

Крім того, в 2015 році інформація з цього сюжету була перевірена слідчим шляхом під час досудового розслідування у кримінальному провадженні. За результатами проведення 4 вересня 2015 року слідчим з особливо важливих справ слідчого управління прокуратури Харківської області було винесено постанову про закриття кримінального провадження у зв'язку з відсутністю складу злочину. Інформація, викладена в сюжеті, не була підтверджена.

Отже, інформація, наведена в сюжеті, була перевірена відповідно до чинного законодавства, і вона не підтвердилася.

Виходячи з вищевикладеного, звертаємося до працівників засобів масової інформації та громадськості з проханням ретельно ставитися до публічної інформації та спиратися на підтверджені факти", - підкреслюють в облпрокуратурі.