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02.10.19 11:02

"Євробляхери" пікетують Раду з вимогою звільнення Нефьодова, введення техогляду і скасування акцизу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Власники автомобілів на європейській реєстрації ("євроблях") пікетують Верховну Раду з вимогою ліквідувати акциз, ввести обов'язковий техогляд, а також звільнити кількох чиновників.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Сьогодні, 2 жовтня, власники "євроблях" пікетують Верховну Раду з вимогою ліквідувати акциз, зробити справедливу ставку, дозволити розмитнювати автобуси, вантажівки, вироблені до 2010 року, замість сертифікації ввести обов'язковий техогляд, пільги інвалідам, багатодітним та ветеранам. Також учасники мітингу вимагають звільнення кількох чиновників Власова, Назаренка і Нефьодова.

До мітингувальників вийшов нардеп від СН Данило Гетманцев.

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Євробляхери пікетують Раду з вимогою звільнення Нефьодова, введення техогляду і скасування акцизу 01

Євробляхери пікетують Раду з вимогою звільнення Нефьодова, введення техогляду і скасування акцизу 02
Євробляхери пікетують Раду з вимогою звільнення Нефьодова, введення техогляду і скасування акцизу 03
Євробляхери пікетують Раду з вимогою звільнення Нефьодова, введення техогляду і скасування акцизу 04
Євробляхери пікетують Раду з вимогою звільнення Нефьодова, введення техогляду і скасування акцизу 05
Євробляхери пікетують Раду з вимогою звільнення Нефьодова, введення техогляду і скасування акцизу 06
Євробляхери пікетують Раду з вимогою звільнення Нефьодова, введення техогляду і скасування акцизу 07
Євробляхери пікетують Раду з вимогою звільнення Нефьодова, введення техогляду і скасування акцизу 08
Євробляхери пікетують Раду з вимогою звільнення Нефьодова, введення техогляду і скасування акцизу 09
Євробляхери пікетують Раду з вимогою звільнення Нефьодова, введення техогляду і скасування акцизу 10
Євробляхери пікетують Раду з вимогою звільнення Нефьодова, введення техогляду і скасування акцизу 11
Євробляхери пікетують Раду з вимогою звільнення Нефьодова, введення техогляду і скасування акцизу 12
Євробляхери пікетують Раду з вимогою звільнення Нефьодова, введення техогляду і скасування акцизу 13
Євробляхери пікетують Раду з вимогою звільнення Нефьодова, введення техогляду і скасування акцизу 14
Євробляхери пікетують Раду з вимогою звільнення Нефьодова, введення техогляду і скасування акцизу 15
Євробляхери пікетують Раду з вимогою звільнення Нефьодова, введення техогляду і скасування акцизу 16
Євробляхери пікетують Раду з вимогою звільнення Нефьодова, введення техогляду і скасування акцизу 17
Євробляхери пікетують Раду з вимогою звільнення Нефьодова, введення техогляду і скасування акцизу 18

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

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