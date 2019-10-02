"Не бачу гарантій, що вибори на Донбасі відбудуться не під прицілом кулеметів", - український дипломат Єлісєєв. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю Ірині Ромалійській на телеканалі "Настоящее время".

"Уся проблема полягає в тому, що після згоди України на так звану формулу Штайнмаєра фактично Україна прийняла російський сценарій виконання Мінських домовленостей. Суть яких відтепер буде полягати в тому, що спочатку Україна має виконати політичні умови, а потім тільки Росія виконає умови щодо безпеки. Що в корені суперечить рішенню останнього саміту нормандського формату в Берліні в 2016 році ... Я поки не бачу, які гарантії будуть того, що не будуть вибори проводитися під кулеметами, в присутності озброєних сил. Ми знаємо, як Росія може проводити вибори, ми всі пам'ятаємо, наприклад, референдум щодо так званої незалежності Криму і приєднання потім його до Росії. Ви знаєте, що Росія це оцінила як демократичний вибір так званого кримського народу", - сказав Єлісєєв.

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