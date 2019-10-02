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02.10.19 12:04

Зеленський Incognito. Приватно-офіційний скандал. ВIДЕО

29 вересня в Україні згадували жертв трагедії Бабиного Яру. Як правило, цього дня перші особи держави приїжджають на територію меморіального комплексу для того, щоб офіційно вшанувати пам'ять загиблих. Раніше президенти завжди офіційно приїжджали до меморіалу, щоб покласти квіти. А ось навколо Володимира Зеленського спалахнув чималий скандал.

Про це дивіться в новому відеоблозі Олексія Братущака на каналі Цензор.НЕТ.

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Нагадаємо, під час заходів у зв'язку з 78-ми роковинами трагедії Бабиного Яру глава Об'єднання іудейських релігійних організацій України рабин Яків Блайх обурився, що президент Володимир Зеленський не бере участь в офіційних заходах.

"Уперше в історії незалежної України президент України не прийшов до Бабиного Яру 29 числа, він єврей, йому не треба. Президент з прем'єр-міністром ходили щороку сюди, вони знали, що є такий Бабин Яр, треба поважати те, що було. А сьогодні президент, слава богу, прислав кошик квітів. А наступний президент вже, напевно, повністю забуде про те, що був Бабин Яр", - заявив Блайх.

Голова Всеукраїнського конгресу юдейських релігійних громад Моше Реувен Асман назвав ці висловлювання некоректними: "Президент не зобов'язаний звітувати, коли і з яких причин він може або не може відвідати це місце".

Зі свого боку Об'єднана єврейська громада України, президентом якої є Ігор Коломойський, висловила протест проти заяви Блайха про Зеленського, підкресливши, що той "не є представником інтересів єврейського народу України".

Увечері, 29 вересня, з'явилися фото, як президент України Володимир Зеленський відвідав у неділю меморіальний комплекс "Бабин Яр" у приватному порядку.

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