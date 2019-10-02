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02.10.19 14:15

Майно боржників продаватиметься через ProZorro, - Гончарук. ВIДЕО

Майно боржників, яке раніше було продано не прозоро, що виявилося в межах процедури відновлення платоспроможності та банкрутства, в подальшому буде продаватися через систему Prozorro.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це на брифінгу після засідання Кабінету міністрів 2 жовтня заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

За словами глави уряду, ухвалено рішення про продаж цього майна через програму Prozorro.

"Раніше аукціони проводилися під когось. Тільки я особисто знаю 10 випадків, коли не було довіри до конкурсів. Ми ухвалили рішення використовувати систему, до якої є довіра ... Ми в уряді припиняємо співпрацю з особами, з приводу яких є підозри в махінаціях на продажі майна", - зазначив Гончарук.

Прем'єр додав, що порушниками мають займатися правоохоронні органи.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський зобов'язав уряд продавати підприємства-банкрути лише через ProZorro.

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