"Економічне зростання в 40% - це не самоціль, а наслідок. Якщо дати українцям можливість розвитку бізнесу і дешеві ресурси, буде зростання", - Гончарук. ВIДЕО

Про це на брифінгу після засідання Кабінету міністрів 2 жовтня заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Економічне зростання в 40% - це не самоціль, а наслідок. Ми впевнені, що якщо дати українцям можливість розвитку бізнесу і дешеві ресурси, то буде зростання. Також потрібно зменшити час для пошуку легальної роботи українцями. Іноді це триває місяці. Це дуже довго, і характеризує ринок. Наша мета - щоб або українець міг швидко почати власну справу, або міг швидко знайти роботу", - сказав він.

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Гончарук виділив три сфери, в які держава повинна направляти інвестиції найперше: "Якщо говорити абстрактно макрокатегоріями, то держава повинна інвестувати в 3 речі: енергоресурси, інфраструктуру і в людський капітал (освіта та охорона здоров'я). Все інше теж важливо. Окремо стоїть фінансування Збройних сил, бо очевидно, що ми перебуваємо в ситуації агресії з Російською Федерацією. Але щоб держава могла себе захищати, нам потрібне економічне зростання".