"Формула Штайнмаєра" - російська вигадка. Її не існує в природі, - Порошенко. ВIДЕО

Про це він заявив з трибуни Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.
"Ніякої формули Штайнмаєра не існує в природі. Це російська вигадка. Ніколи до вчорашнього дня жоден представник України, ні письмово, ні в іншій формі ніколи не схвалював її. Я Вам це кажу як безпосередній учасник самітів Нормандського формату, де неодноразово Путін намагався протягнути цю версію й українська сторона завжди давала рішучу відсіч, і наші німецькі, французькі та американські партнери завжди підтримували українську сторону", - сказав п'ятий президент України.
Водночас він підкреслив ту оцінку, яку дав формулі міністр закордонних справ РФ.
"Оцінка формули Штайнмаєра вже висловлена, після схвалення Україною, міністром закордонних справ Російської Федерації. На питання - а що ж буде на окупованих територіях, Лавров сказав - буде так, як у Придністров'ї. На жаль, зараз єдине, що ми отримали - це удар по світовій солідарності на підтримку України, який стався після розголошення відповідної розмови. Атака і по наших німецьких, і по наших французьких партнерах, атака на двопартійну єдність і підтримку, над якою ми працювали п'ять років", - сказав він.
Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".