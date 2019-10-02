Україна не випадає з нормального графіка переговорів з МВФ, - Маркарова. ВIДЕО

Про це заявила міністр фінансів України Оксана Маркарова в інтерв’ю Радіо Свобода, пише Цензор.НЕТ.

"Це вже третя програма, над якою я особисто теж веду перемовини. Можу вам сказати, що найшвидше, коли нам вдавалося домовитися від початку ініціювання програми до моменту отримання staff level agreement – це було кілька місяців. І щоразу одні й ті ж самі експерти писали, що "ай-ай-ай, місія поїхала, держави не домовилися", – сказала Маркарова.

Вона наголосила, що практично неможливо домовитися про фінансування під час двотижневої місії.

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"Тобто перемовини мають свою динаміку. Є ініціація, є обмін інформацією, є місія, яка формально приїжджає, проводить зустрічі. Зараз у нас тривають дискусії, ми обговорюємо проєкти документів. Сподіваюся, найближчим часом ми ці дискусії фіналізуємо. Однак ми точно не випадаємо з нормального графіку", – заявила міністр.

Маркарова додала, що Україна планує візит урядової делегації на річні збори Міжнародного валютного фонду в середині жовтня.

"Там заодно продовжимо перемовини, але ще раз – ці перемовини тривають сьогодні, завтра. Для цього не потрібно бути фізично в одному місці", – наголосила посадовець.

Нагадаємо, місія Міжнародного валютного фонду працювала в Києві 12-26 вересня. За результатами візиту в Україну керівник місії Рон ван Роден заявив, що МВФ обговорюватиме нову програму співпраці з Україною впродовж найближчих тижнів.