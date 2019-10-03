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03.10.19 09:56

Зеленський лізе в пастку, яка призведе до втрати суверенітету, - Білецький про "формулу Штайнмаєра". ВIДЕО

Лідер Національного корпусу Андрій Білецький, який оголосив про безстрокову акцію "проти капітуляції" через підписання Україною "формули Штайнмаєра", розповів, чим загрожують нашій країні такі кроки команди Зеленського щодо деескалації російської агресії на Донбасі.

Про це дивіться в новому відеоблозі Юрія Бутусова "Цензор Interview" на каналі Цензор.НЕТ.

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00:20 - Оцінка узгодження Україною так званої "формули Штайнмаєра"

1:13 - "Ми ризикуємо легалізувати проросійські територіальні анклави у власній країні"

3:42 - Чому Петро Порошенко послабив українську позицію на зовнішньополітичній арені

5:17 - Зеленський готовий прискорити мінський процес заради лайків у фейсбуці

6:25 - Президент лізе в пастку, яка може призвести до втрати незалежності

7:20 - Про безпеку запобіжників "формули Штайнмаєра"

08: 53 - Про перспективи звільнення українських заручників в обмін на політичні домовленості

10:17 - "Навіть якщо Путін видасть всіх заручників, він набере нових"

12:09 - Обмін за будь-яку ціну - це ще більші втрати в майбутньому

14:01 - Про плани опору "формулі Штайнмаєра"

15:42 - Зеленський має виходити з пастки мінського формату

17:56 - Заклик на акцію протесту, заплановану на 14 жовтня


Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".

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