"Кричить, за руки хапає, а що буде далі?" - журналіст Гришин передав Зеленському повідець, нашийник і намордник "для співпраці" з Мендель. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

"Історія проста. У нас є прессекретарка президента Юлія Мендель, яка поводиться не дуже адекватно. Вона це продемонструвала тричі, як мінімум. Один раз під час спілкування з Крістофером Міллером, журналістом, і двічі із Сергієм Андрушком. Я сподівався на певну реакцію президента. Але позавчорашній брифінг і жарт президента: "Юлю, ви сьогодні нікого не штовхали?", - кажуть, що він знає цю ситуацію і вона його влаштовує. Якщо вона його влаштовує, це його вибір. Нехай вона працює, просто потрібно обмежити її спілкування з журналістами і тримати під контролем, тому що це небезпечно. Спочатку кричить, потім за руки хапає, а що буде далі? Тому я передаю президентові такий подарунок від себе для його співпраці з його прессекретаркою", - заявив журналіст Гришин.

До журналіста з ОП ніхто не вийшов і він залишив намордник, ошийник і повідець для прессекретарки глави держави Юлії Мендель у бюро перепусток.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Журналісти вимагають звільнити Мендель

















Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, речниця президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель за допомогою фізичного впливу перешкоджала журналістові Сергію Андрушку поставити запитання Главі держави. Сама Мендель стверджує, що журналіст намагався потрапити в "особистий простір" президента, що створювало загрозу безпеці глави держави.

Пізніше було опубліковано відео ще одного інциденту, під час якого речниця Володимира Зеленського Юлія Мендель відтягує від глави держави журналіста, який намагався поставити йому запитання. Міллер спростував її слова про те, що пресслужби в США працюють подібним чином, заявивши, що Офіс Зеленського часто поводиться в такий спосіб із журналістами незалежних ЗМІ, коли ті намагаються поставити запитання, які Офіс розцінює як критичні щодо Зеленського або його команди. Глава Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко закликав Мендель і Офіс Президента вибачитися за перешкоджання роботі журналістів.